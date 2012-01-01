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Смесители Смесители
По назначению:
Для раковины
Для кухни
Для ванны
Для душа
Для биде
Наборы смесителей
По производителю:
Grohe
Hansgrohe
Imprese
Rozzy Jenori
Volle
Скрытый монтаж:
Внешняя часть смесителя
Скрытая часть смесителя
По управлению:
Однорычажные
Двухрычажные
Двухвентильные
Термостаты
Сенсорные
Джойстик
Порционные
По стране:
Германия
Испания
Китай
Чехия
По цвету:
Черные
Белые
Золото
Хром
Бронза
По установке:
Настенные
Встроенные
Напольные
По конструкции:
С донным клапаном
С поворотным изливом
С аэратором
Материал:
Латунь
Пластик
Нержавейка
Раковины Раковины
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
По стране:
Германия
Испания
Польша
Швейцария
Комплектующие:
Пьедесталы
Сифоны
Тип установки:
Подвесные
Накладные
Врезные
Ванны Ванны
По производителю:
Duravit
Kolo
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Материал:
Акриловые
Каменные
Квариловые
Стальные
Чугунные
Комплектующие:
Ножки
Панели
Сифоны для ванны
По стране:
Германия
Испания
Польша
Форма:
Овальные
Прямоугольные
Угловые симметричные
Угловые асимметричные
Душевые кабины Душевые кабины
Унитазы Унитазы
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Тип установки:
Подвесные
Напольные
Комплектация:
С сиденьем
Без сиденья
С бачком
Без бачка
По стране:
Германия
Испания
Польша
Швейцария
Комплектующие:
Сиденья
Бачки
Сливная арматура
Инсталляционные системы:
Наборы инсталляционные
Инсталляции для унитаза
Смывная клавиша
Скрытые бачки
Биде Биде
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Тип установки:
Подвесныее
Напольные
Комплектующие:
Сиденья
Сифоны
Форма:
Прямоугольные
Овальные
Писсуары Писсуары
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Ручной душ:
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Шланги для душа
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Гигиенический душ:
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Душевая программа:
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О компании
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+38 (096) 004-06-06
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Смесители Смесители
По назначению:
Для раковины
Для кухни
Для ванны
Для душа
Для биде
Наборы смесителей
По производителю:
Grohe
Hansgrohe
Imprese
Rozzy Jenori
Volle
Скрытый монтаж:
Внешняя часть смесителя
Скрытая часть смесителя
По управлению:
Однорычажные
Двухрычажные
Двухвентильные
Термостаты
Сенсорные
Джойстик
Порционные
По стране:
Германия
Испания
Китай
Чехия
По цвету:
Черные
Белые
Золото
Хром
Бронза
По установке:
Настенные
Встроенные
Напольные
По конструкции:
С донным клапаном
С поворотным изливом
С аэратором
Материал:
Латунь
Пластик
Нержавейка
Раковины Раковины
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
По стране:
Германия
Испания
Польша
Швейцария
Комплектующие:
Пьедесталы
Сифоны
Тип установки:
Подвесные
Накладные
Врезные
Ванны Ванны
По производителю:
Duravit
Kolo
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Материал:
Акриловые
Каменные
Квариловые
Стальные
Чугунные
Комплектующие:
Ножки
Панели
Сифоны для ванны
По стране:
Германия
Испания
Польша
Форма:
Овальные
Прямоугольные
Угловые симметричные
Угловые асимметричные
Душевые кабины Душевые кабины
Унитазы Унитазы
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Тип установки:
Подвесные
Напольные
Комплектация:
С сиденьем
Без сиденья
С бачком
Без бачка
По стране:
Германия
Испания
Польша
Швейцария
Комплектующие:
Сиденья
Бачки
Сливная арматура
Инсталляционные системы:
Наборы инсталляционные
Инсталляции для унитаза
Смывная клавиша
Скрытые бачки
Биде Биде
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Тип установки:
Подвесныее
Напольные
Комплектующие:
Сиденья
Сифоны
Форма:
Прямоугольные
Овальные
Писсуары Писсуары
Душевая программа Душевая программа
Ручной душ:
Ручные души
Держатели ручного душа
Шланги для душа
Душевые наборы
Штанги для душа
Шланговые подсоединения
Верхний душ:
Верхние души
Кронштейны для верхнего душа
Гигиенический душ:
Гигиенические души
Душевая программа:
Душевые системы
Инсталляции Инсталляции
Инсталляционные системы:
Инсталляционные наборы
Для унитаза
Для биде
Для раковины
Для писсуара
Комплектующие:
Скрытые бачки
Смывная клавиша
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Рекомендуемые
Смесители Смесители
Смеситель для душа Grohe Grohtherm SmartControl 29124000 -36%
Смеситель для душа Grohe Grohtherm SmartControl 29124000
(0 отзывов)
20 598
13 205
Заканчивается
Смеситель для душа Grohe Grohtherm SmartControl 29120000 -39%
Смеситель для душа Grohe Grohtherm SmartControl 29120000
(0 отзывов)
24 731
15 142
Заканчивается
Смеситель для душа Grohe Eurocube 23145000 -27%
Смеситель для душа Grohe Eurocube 23145000
(0 отзывов)
9 266
6 748
Заканчивается
Смеситель для душа Grohe Grohtherm SmartControl 29119000 -35%
Смеситель для душа Grohe Grohtherm SmartControl 29119000
(0 отзывов)
20 598
13 399
В наличии
Смеситель для кухни Imprese Lotta 55402-SS -15%
Смеситель для кухни Imprese Lotta 55402-SS
(0 отзывов)
3 586
3 048
В наличии
Смеситель для душа Grohe Eurostyle 24049003 -31%
Смеситель для душа Grohe Eurostyle 24049003
(0 отзывов)
5 779
3 971
Заканчивается
Смеситель для раковины Imprese Vyskov 05340-H -20%
Смеситель для раковины Imprese Vyskov 05340-H
(0 отзывов)
3 996
3 197
В наличии
Смеситель для душа Grohe Eurocube 24061000 -30%
Смеситель для душа Grohe Eurocube 24061000
(0 отзывов)
6 909
4 811
Заканчивается
Набор смесителей Grohe BauLoop 123220S -42%
Набор смесителей Grohe BauLoop 123220S
(0 отзывов)
7 619
4 391
В наличии
Смеситель для душа Grohe Eurosmart 33305002 -43%
Смеситель для душа Grohe Eurosmart 33305002
(0 отзывов)
5 101
2 906
В наличии
Смеситель для кухни Imprese Daicy 55009-UB -20%
Смеситель для кухни Imprese Daicy 55009-UB
(0 отзывов)
5 124
4 099
В наличии
Смеситель для раковины Grohe BauLoop 23335000 -31%
Смеситель для раковины Grohe BauLoop 23335000
(0 отзывов)
2 841
1 956
Заканчивается
Смеситель для душа Grohe Grohtherm 2000 34469001 -34%
Смеситель для душа Grohe Grohtherm 2000 34469001
(0 отзывов)
13 399
8 879
Заканчивается
Смеситель для биде Rozzy Jenori Sophia Z026 - 2 -31%
Смеситель для биде Rozzy Jenori Sophia Z026 - 2
(0 отзывов)
480
332
В наличии
Смеситель для раковины Grohe Eurocube 23406000 -21%
Смеситель для раковины Grohe Eurocube 23406000
(0 отзывов)
11 365
9 008
Заканчивается
Рекомендуемые
Ванны Ванны
Ванна квариловая Villeroy&Boch Squaro Edge 190х90 UBQ190SQE2DV-01 -49%
Ванна квариловая Villeroy&Boch Squaro Edge 190х90 UBQ190SQE2DV-01
(0 отзывов)
58 857
30 187
В наличии
Ванна акриловая Roca Hall 150х100 A248164000 -15%
Ванна акриловая Roca Hall 150х100 A248164000
(0 отзывов)
16 011
13 625
В наличии
Ванна квариловая Villeroy&Boch Oberon 190х90 UBQ199OBE2V-01 -51%
Ванна квариловая Villeroy&Boch Oberon 190х90 UBQ199OBE2V-01
(0 отзывов)
50 980
24 860
В наличии
Ванна акриловая Kolo Promise 150х100 XWA3051000 -20%
Ванна акриловая Kolo Promise 150х100 XWA3051000
(0 отзывов)
5 856
4 685
Заканчивается
Ванна акриловая Kolo Promise 150х100 XWA3050000 -20%
Ванна акриловая Kolo Promise 150х100 XWA3050000
(0 отзывов)
5 856
4 685
Заканчивается
Ванна акриловая Duravit D-Code 170х75 700100000000000 -20%
Ванна акриловая Duravit D-Code 170х75 700100000000000
(0 отзывов)
13 334
10 667
Заканчивается
Ванна квариловая Villeroy&Boch Oberon 180х80 UBQ180OBE2V-01 -63%
Ванна квариловая Villeroy&Boch Oberon 180х80 UBQ180OBE2V-01
(0 отзывов)
47 364
17 596
В наличии
Ванна акриловая Roca Linea 150х70 A24T010000 -15%
Ванна акриловая Roca Linea 150х70 A24T010000
(0 отзывов)
10 076
8 556
Заканчивается
Ванна акриловая Kolo Inspiration 140х140 XWN3040000 -20%
Ванна акриловая Kolo Inspiration 140х140 XWN3040000
(0 отзывов)
8 007
6 406
Заканчивается
Ванна акриловая Kolo Promise 170х110 XWA3271000 -20%
Ванна акриловая Kolo Promise 170х110 XWA3271000
(0 отзывов)
7 284
5 827
Заканчивается
Ванна акриловая Roca Easy 150х70 A248196000 -15%
Ванна акриловая Roca Easy 150х70 A248196000
(0 отзывов)
10 076
8 556
Заканчивается
Рекомендуемые
Раковины Раковины
Раковина Villeroy&Boch Venticello 41135501 -51%
Раковина Villeroy&Boch Venticello 41135501
(0 отзывов)
13 302
6 457
В наличии
Раковина Villeroy&Boch Artis 41784101 -38%
Раковина Villeroy&Boch Artis 41784101
(0 отзывов)
17 499
10 816
В наличии
Раковина Villeroy&Boch Loop&Friends 51510001 -61%
Раковина Villeroy&Boch Loop&Friends 51510001
(0 отзывов)
19 049
7 426
В наличии
Раковина Kolo Life! M21180900 -26%
Раковина Kolo Life! M21180900
(0 отзывов)
9 022
6 712
Заканчивается
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41266001 -48%
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41266001
(0 отзывов)
9 944
5 166
В наличии
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41676001 -44%
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41676001
(0 отзывов)
9 750
5 489
Заканчивается
Раковина Roca Debba A325994000 -10%
Раковина Roca Debba A325994000
(0 отзывов)
2 483
2 235
В наличии
Раковина Villeroy&Boch Avento 41586001 -36%
Раковина Villeroy&Boch Avento 41586001
(0 отзывов)
7 523
4 843
Заканчивается
Раковина Villeroy&Boch Artis 41725801 -51%
Раковина Villeroy&Boch Artis 41725801
(0 отзывов)
20 760
10 170
В наличии
Раковина Roca Debba A325996000 -10%
Раковина Roca Debba A325996000
(0 отзывов)
1 980
1 782
В наличии
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41766001 -41%
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41766001
(0 отзывов)
9 363
5 489
Заканчивается
Раковина Duravit D-Code 03421000002 -20%
Раковина Duravit D-Code 03421000002
(0 отзывов)
17 531
14 025
Заканчивается
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41276001 -45%
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41276001
(0 отзывов)
9 944
5 489
В наличии
Рекомендуемые
Унитазы Унитазы
Унитаз напольный Roca Debba A34P998000 -10%
Унитаз напольный Roca Debba A34P998000
(0 отзывов)
7 371
6 634
В наличии
Унитаз подвесной Duravit Starck 2 2534090000 -20%
Унитаз подвесной Duravit Starck 2 2534090000
(0 отзывов)
18 080
14 464
Заканчивается
Унитаз напольный Roca Gap A34D738000 -10%
Унитаз напольный Roca Gap A34D738000
(0 отзывов)
14 508
13 057
В наличии
Унитаз подвесной Duravit D-Code 45350900A1 -20%
Унитаз подвесной Duravit D-Code 45350900A1
(0 отзывов)
7 490
5 992
Заканчивается
Унитаз подвесной Roca Nexo A34H64L000 -10%
Унитаз подвесной Roca Nexo A34H64L000
(0 отзывов)
6 338
5 704
В наличии
Унитаз подвесной Duravit Durastyle 2551090000 -20%
Унитаз подвесной Duravit Durastyle 2551090000
(0 отзывов)
13 140
10 512
В наличии
Унитаз напольный Duravit Starck 2 2128090000 -20%
Унитаз напольный Duravit Starck 2 2128090000
(0 отзывов)
20 308
16 246
Заканчивается
Унитаз подвесной Duravit D-Code 22090900002+0067390000 -20%
Унитаз подвесной Duravit D-Code 22090900002+0067390000
(0 отзывов)
6 651
5 321
Заканчивается
Унитаз напольный Duravit Vero 2116090000 -48%
Унитаз напольный Duravit Vero 2116090000
(0 отзывов)
22 245
11 586
Заканчивается
Унитаз подвесной Villeroy&Boch O.Novo 5660HR01 -57%
Унитаз подвесной Villeroy&Boch O.Novo 5660HR01
(0 отзывов)
11 042
4 746
Заканчивается
Унитаз подвесной Roca Gap A34H470000 -10%
Унитаз подвесной Roca Gap A34H470000
(0 отзывов)
7 659
6 892
В наличии
Унитаз подвесной Villeroy&Boch Architectura 5684HR01 -61%
Унитаз подвесной Villeroy&Boch Architectura 5684HR01
(0 отзывов)
14 174
5 489
В наличии
Унитаз подвесной Roca Gap A34H0N8000 -10%
Унитаз подвесной Roca Gap A34H0N8000
(0 отзывов)
6 831
6 148
В наличии
Унитаз подвесной Laufen Pro H8619570000001 -39%
Унитаз подвесной Laufen Pro H8619570000001
(0 отзывов)
13 872
8 476
В наличии
Унитаз подвесной Duravit Architec 2572090000 -47%
Унитаз подвесной Duravit Architec 2572090000
(0 отзывов)
10 170
5 424
В наличии
Новинки
Душевая система Grohe TEMPESTA 250 26672000 -42% новинка
Душевая система Grohe TEMPESTA 250 26672000
(0 отзывов)
21 761
12 718
В наличии
Бачок для унитаза Roca Dama-N A341786000
Бачок для унитаза Roca Dama-N A341786000
(0 отзывов)
7 552
Заканчивается
Сиденье для унитаза Volle Libra 13-41-160S(2)
Сиденье для унитаза Volle Libra 13-41-160S(2)
(0 отзывов)
1 890
В наличии
Панель для ванны Kolo Clarissa PWA0871000
Панель для ванны Kolo Clarissa PWA0871000
(0 отзывов)
5 970
Заканчивается
Бачок для унитаза Roca Gap A341730000
Бачок для унитаза Roca Gap A341730000
(0 отзывов)
5 357
Заканчивается
Скрытая часть смесителя Grohe Ondus 36067000
Скрытая часть смесителя Grohe Ondus 36067000
(0 отзывов)
41 649
Заканчивается
Душевая система Grohe BauClassic 26699000 -44%
Душевая система Grohe BauClassic 26699000
(0 отзывов)
15 400
8 588
В наличии
Сиденье для унитаза Roca Meridian A8012A200B
Сиденье для унитаза Roca Meridian A8012A200B
(0 отзывов)
2 151
Заканчивается
Панель для ванны Volle HIPS-150
Панель для ванны Volle HIPS-150
(0 отзывов)
1 380
В наличии
Сиденье для унитаза Roca Debba A801B2200B
Сиденье для унитаза Roca Debba A801B2200B
(0 отзывов)
2 153
Заканчивается
Сиденье для унитаза Villeroy&Boch Verity Line 8M20S101
Сиденье для унитаза Villeroy&Boch Verity Line 8M20S101
(0 отзывов)
8 580
Заканчивается
Сиденье для унитаза Duravit SensoWash 611300002000300 -20%
Сиденье для унитаза Duravit SensoWash 611300002000300
(0 отзывов)
44 781
35 825
Заканчивается
Панель для ванны PoolSpa Genova PWO5U10DO000000
Панель для ванны PoolSpa Genova PWO5U10DO000000
(0 отзывов)
5 618
Заканчивается
Сиденье для унитаза Villeroy&Boch Subway 2.0 9M78S101
Сиденье для унитаза Villeroy&Boch Subway 2.0 9M78S101
(0 отзывов)
8 250
В наличии
Душевая система Rozzy Jenori Tulip RSZ081-3
Душевая система Rozzy Jenori Tulip RSZ081-3
(0 отзывов)
2 335
Заканчивается
Душевая система Rozzy Jenori Baron RSZ074-5
Душевая система Rozzy Jenori Baron RSZ074-5
(0 отзывов)
2 240
В наличии
Душевая система Rozzy Jenori RS 4011 -15%
Душевая система Rozzy Jenori RS 4011
(0 отзывов)
2 071
1 761
В наличии
Душевая система Imprese T-15084
Душевая система Imprese T-15084
(0 отзывов)
3 699
В наличии
Душевая система Imprese Nova Vlna T-15135
Душевая система Imprese Nova Vlna T-15135
(0 отзывов)
6 599
В наличии
Душевая система Rozzy Jenori RS3011
Душевая система Rozzy Jenori RS3011
(0 отзывов)
2 000
В наличии