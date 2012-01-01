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Смесители
По назначению:
Для раковины
Для кухни
Для ванны
Для душа
Для биде
Наборы смесителей
По производителю:
Grohe
Hansgrohe
Imprese
Rozzy Jenori
Volle
Скрытый монтаж:
Внешняя часть смесителя
Скрытая часть смесителя
По управлению:
Однорычажные
Двухрычажные
Двухвентильные
Термостаты
Сенсорные
Джойстик
Порционные
По стране:
Германия
Испания
Китай
Чехия
По цвету:
Черные
Белые
Золото
Хром
Бронза
По установке:
Настенные
Встроенные
Напольные
По конструкции:
С донным клапаном
С поворотным изливом
С аэратором
Материал:
Латунь
Пластик
Нержавейка
Раковины
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
По стране:
Германия
Испания
Польша
Швейцария
Комплектующие:
Пьедесталы
Сифоны
Тип установки:
Подвесные
Накладные
Врезные
Ванны
По производителю:
Duravit
Kolo
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Материал:
Акриловые
Каменные
Квариловые
Стальные
Чугунные
Комплектующие:
Ножки
Панели
Сифоны для ванны
По стране:
Германия
Испания
Польша
Форма:
Овальные
Прямоугольные
Угловые симметричные
Угловые асимметричные
Душевые кабины
Унитазы
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Тип установки:
Подвесные
Напольные
Комплектация:
С сиденьем
Без сиденья
С бачком
Без бачка
По стране:
Германия
Испания
Польша
Швейцария
Комплектующие:
Сиденья
Бачки
Сливная арматура
Инсталляционные системы:
Наборы инсталляционные
Инсталляции для унитаза
Смывная клавиша
Скрытые бачки
Биде
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Тип установки:
Подвесныее
Напольные
Комплектующие:
Сиденья
Сифоны
Форма:
Прямоугольные
Овальные
Писсуары
Душевая программа
Ручной душ:
Ручные души
Держатели ручного душа
Шланги для душа
Душевые наборы
Штанги для душа
Шланговые подсоединения
Верхний душ:
Верхние души
Кронштейны для верхнего душа
Гигиенический душ:
Гигиенические души
Душевая программа:
Душевые системы
Инсталляции
Инсталляционные системы:
Инсталляционные наборы
Для унитаза
Для биде
Для раковины
Для писсуара
Комплектующие:
Скрытые бачки
Смывная клавиша
Кухонные мойки
Полотенцесушители
О компании
Доставка и оплата
Возврат и обмен
Контакты
+38 (096) 004-06-06
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Смесители
По назначению:
Для раковины
Для кухни
Для ванны
Для душа
Для биде
Наборы смесителей
По производителю:
Grohe
Hansgrohe
Imprese
Rozzy Jenori
Volle
Скрытый монтаж:
Внешняя часть смесителя
Скрытая часть смесителя
По управлению:
Однорычажные
Двухрычажные
Двухвентильные
Термостаты
Сенсорные
Джойстик
Порционные
По стране:
Германия
Испания
Китай
Чехия
По цвету:
Черные
Белые
Золото
Хром
Бронза
По установке:
Настенные
Встроенные
Напольные
По конструкции:
С донным клапаном
С поворотным изливом
С аэратором
Материал:
Латунь
Пластик
Нержавейка
Раковины
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
По стране:
Германия
Испания
Польша
Швейцария
Комплектующие:
Пьедесталы
Сифоны
Тип установки:
Подвесные
Накладные
Врезные
Ванны
По производителю:
Duravit
Kolo
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Материал:
Акриловые
Каменные
Квариловые
Стальные
Чугунные
Комплектующие:
Ножки
Панели
Сифоны для ванны
По стране:
Германия
Испания
Польша
Форма:
Овальные
Прямоугольные
Угловые симметричные
Угловые асимметричные
Душевые кабины
Унитазы
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Тип установки:
Подвесные
Напольные
Комплектация:
С сиденьем
Без сиденья
С бачком
Без бачка
По стране:
Германия
Испания
Польша
Швейцария
Комплектующие:
Сиденья
Бачки
Сливная арматура
Инсталляционные системы:
Наборы инсталляционные
Инсталляции для унитаза
Смывная клавиша
Скрытые бачки
Биде
По производителю:
Duravit
Kolo
Laufen
Roca
Villeroy&Boch
Volle
Тип установки:
Подвесныее
Напольные
Комплектующие:
Сиденья
Сифоны
Форма:
Прямоугольные
Овальные
Писсуары
Душевая программа
Ручной душ:
Ручные души
Держатели ручного душа
Шланги для душа
Душевые наборы
Штанги для душа
Шланговые подсоединения
Верхний душ:
Верхние души
Кронштейны для верхнего душа
Гигиенический душ:
Гигиенические души
Душевая программа:
Душевые системы
Инсталляции
Инсталляционные системы:
Инсталляционные наборы
Для унитаза
Для биде
Для раковины
Для писсуара
Комплектующие:
Скрытые бачки
Смывная клавиша
Кухонные мойки
Полотенцесушители
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Рекомендуемые
Смесители
-36%
Смеситель для душа Grohe Grohtherm SmartControl 29124000
(0 отзывов)
20 598
13 205
₴
Заканчивается
-39%
Смеситель для душа Grohe Grohtherm SmartControl 29120000
(0 отзывов)
24 731
15 142
₴
Заканчивается
-27%
Смеситель для душа Grohe Eurocube 23145000
(0 отзывов)
9 266
6 748
₴
Заканчивается
-35%
Смеситель для душа Grohe Grohtherm SmartControl 29119000
(0 отзывов)
20 598
13 399
₴
В наличии
-15%
Смеситель для кухни Imprese Lotta 55402-SS
(0 отзывов)
3 586
3 048
₴
В наличии
-31%
Смеситель для душа Grohe Eurostyle 24049003
(0 отзывов)
5 779
3 971
₴
Заканчивается
-20%
Смеситель для раковины Imprese Vyskov 05340-H
(0 отзывов)
3 996
3 197
₴
В наличии
-30%
Смеситель для душа Grohe Eurocube 24061000
(0 отзывов)
6 909
4 811
₴
Заканчивается
-42%
Набор смесителей Grohe BauLoop 123220S
(0 отзывов)
7 619
4 391
₴
В наличии
-43%
Смеситель для душа Grohe Eurosmart 33305002
(0 отзывов)
5 101
2 906
₴
В наличии
-20%
Смеситель для кухни Imprese Daicy 55009-UB
(0 отзывов)
5 124
4 099
₴
В наличии
-31%
Смеситель для раковины Grohe BauLoop 23335000
(0 отзывов)
2 841
1 956
₴
Заканчивается
-34%
Смеситель для душа Grohe Grohtherm 2000 34469001
(0 отзывов)
13 399
8 879
₴
Заканчивается
-31%
Смеситель для биде Rozzy Jenori Sophia Z026 - 2
(0 отзывов)
480
332
₴
В наличии
-21%
Смеситель для раковины Grohe Eurocube 23406000
(0 отзывов)
11 365
9 008
₴
Заканчивается
Рекомендуемые
Ванны
-49%
Ванна квариловая Villeroy&Boch Squaro Edge 190х90 UBQ190SQE2DV-01
(0 отзывов)
58 857
30 187
₴
В наличии
-15%
Ванна акриловая Roca Hall 150х100 A248164000
(0 отзывов)
16 011
13 625
₴
В наличии
-51%
Ванна квариловая Villeroy&Boch Oberon 190х90 UBQ199OBE2V-01
(0 отзывов)
50 980
24 860
₴
В наличии
-20%
Ванна акриловая Kolo Promise 150х100 XWA3051000
(0 отзывов)
5 856
4 685
₴
Заканчивается
-20%
Ванна акриловая Kolo Promise 150х100 XWA3050000
(0 отзывов)
5 856
4 685
₴
Заканчивается
-20%
Ванна акриловая Duravit D-Code 170х75 700100000000000
(0 отзывов)
13 334
10 667
₴
Заканчивается
-63%
Ванна квариловая Villeroy&Boch Oberon 180х80 UBQ180OBE2V-01
(0 отзывов)
47 364
17 596
₴
В наличии
-15%
Ванна акриловая Roca Linea 150х70 A24T010000
(0 отзывов)
10 076
8 556
₴
Заканчивается
-20%
Ванна акриловая Kolo Inspiration 140х140 XWN3040000
(0 отзывов)
8 007
6 406
₴
Заканчивается
-20%
Ванна акриловая Kolo Promise 170х110 XWA3271000
(0 отзывов)
7 284
5 827
₴
Заканчивается
-15%
Ванна акриловая Roca Easy 150х70 A248196000
(0 отзывов)
10 076
8 556
₴
Заканчивается
Рекомендуемые
Раковины
-51%
Раковина Villeroy&Boch Venticello 41135501
(0 отзывов)
13 302
6 457
₴
В наличии
-38%
Раковина Villeroy&Boch Artis 41784101
(0 отзывов)
17 499
10 816
₴
В наличии
-61%
Раковина Villeroy&Boch Loop&Friends 51510001
(0 отзывов)
19 049
7 426
₴
В наличии
-26%
Раковина Kolo Life! M21180900
(0 отзывов)
9 022
6 712
₴
Заканчивается
-48%
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41266001
(0 отзывов)
9 944
5 166
₴
В наличии
-44%
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41676001
(0 отзывов)
9 750
5 489
₴
Заканчивается
-10%
Раковина Roca Debba A325994000
(0 отзывов)
2 483
2 235
₴
В наличии
-36%
Раковина Villeroy&Boch Avento 41586001
(0 отзывов)
7 523
4 843
₴
Заканчивается
-51%
Раковина Villeroy&Boch Artis 41725801
(0 отзывов)
20 760
10 170
₴
В наличии
-10%
Раковина Roca Debba A325996000
(0 отзывов)
1 980
1 782
₴
В наличии
-41%
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41766001
(0 отзывов)
9 363
5 489
₴
Заканчивается
-20%
Раковина Duravit D-Code 03421000002
(0 отзывов)
17 531
14 025
₴
Заканчивается
-45%
Раковина Villeroy&Boch Architectura 41276001
(0 отзывов)
9 944
5 489
₴
В наличии
Рекомендуемые
Унитазы
-10%
Унитаз напольный Roca Debba A34P998000
(0 отзывов)
7 371
6 634
₴
В наличии
-20%
Унитаз подвесной Duravit Starck 2 2534090000
(0 отзывов)
18 080
14 464
₴
Заканчивается
-10%
Унитаз напольный Roca Gap A34D738000
(0 отзывов)
14 508
13 057
₴
В наличии
-20%
Унитаз подвесной Duravit D-Code 45350900A1
(0 отзывов)
7 490
5 992
₴
Заканчивается
-10%
Унитаз подвесной Roca Nexo A34H64L000
(0 отзывов)
6 338
5 704
₴
В наличии
-20%
Унитаз подвесной Duravit Durastyle 2551090000
(0 отзывов)
13 140
10 512
₴
В наличии
-20%
Унитаз напольный Duravit Starck 2 2128090000
(0 отзывов)
20 308
16 246
₴
Заканчивается
-20%
Унитаз подвесной Duravit D-Code 22090900002+0067390000
(0 отзывов)
6 651
5 321
₴
Заканчивается
-48%
Унитаз напольный Duravit Vero 2116090000
(0 отзывов)
22 245
11 586
₴
Заканчивается
-57%
Унитаз подвесной Villeroy&Boch O.Novo 5660HR01
(0 отзывов)
11 042
4 746
₴
Заканчивается
-10%
Унитаз подвесной Roca Gap A34H470000
(0 отзывов)
7 659
6 892
₴
В наличии
-61%
Унитаз подвесной Villeroy&Boch Architectura 5684HR01
(0 отзывов)
14 174
5 489
₴
В наличии
-10%
Унитаз подвесной Roca Gap A34H0N8000
(0 отзывов)
6 831
6 148
₴
В наличии
-39%
Унитаз подвесной Laufen Pro H8619570000001
(0 отзывов)
13 872
8 476
₴
В наличии
-47%
Унитаз подвесной Duravit Architec 2572090000
(0 отзывов)
10 170
5 424
₴
В наличии
Новинки
-42%
новинка
Душевая система Grohe TEMPESTA 250 26672000
(0 отзывов)
21 761
12 718
₴
В наличии
Бачок для унитаза Roca Dama-N A341786000
(0 отзывов)
7 552
₴
Заканчивается
Сиденье для унитаза Volle Libra 13-41-160S(2)
(0 отзывов)
1 890
₴
В наличии
Панель для ванны Kolo Clarissa PWA0871000
(0 отзывов)
5 970
₴
Заканчивается
Бачок для унитаза Roca Gap A341730000
(0 отзывов)
5 357
₴
Заканчивается
Скрытая часть смесителя Grohe Ondus 36067000
(0 отзывов)
41 649
₴
Заканчивается
-44%
Душевая система Grohe BauClassic 26699000
(0 отзывов)
15 400
8 588
₴
В наличии
Сиденье для унитаза Roca Meridian A8012A200B
(0 отзывов)
2 151
₴
Заканчивается
Панель для ванны Volle HIPS-150
(0 отзывов)
1 380
₴
В наличии
Сиденье для унитаза Roca Debba A801B2200B
(0 отзывов)
2 153
₴
Заканчивается
Сиденье для унитаза Villeroy&Boch Verity Line 8M20S101
(0 отзывов)
8 580
₴
Заканчивается
-20%
Сиденье для унитаза Duravit SensoWash 611300002000300
(0 отзывов)
44 781
35 825
₴
Заканчивается
Панель для ванны PoolSpa Genova PWO5U10DO000000
(0 отзывов)
5 618
₴
Заканчивается
Сиденье для унитаза Villeroy&Boch Subway 2.0 9M78S101
(0 отзывов)
8 250
₴
В наличии
Душевая система Rozzy Jenori Tulip RSZ081-3
(0 отзывов)
2 335
₴
Заканчивается
Душевая система Rozzy Jenori Baron RSZ074-5
(0 отзывов)
2 240
₴
В наличии
-15%
Душевая система Rozzy Jenori RS 4011
(0 отзывов)
2 071
1 761
₴
В наличии
Душевая система Imprese T-15084
(0 отзывов)
3 699
₴
В наличии
Душевая система Imprese Nova Vlna T-15135
(0 отзывов)
6 599
₴
В наличии
Душевая система Rozzy Jenori RS3011
(0 отзывов)
2 000
₴
В наличии
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